Explosion in Einkaufszentrum in Regensburg - Mitarbeiterin verletzt

Großeinsatz am Montag

Im Donau-Einkaufszentrum in Regensburg ist es am Montag zu einer Explosion gekommen. Das Gebäude wurde evakuiert, es soll eine Verletzte gegeben haben.
Von Redaktion all-in.de
    In einem Shoppingcenter in Regensburg ist es am Montagabend zu einer Explosion gekommen. Das Gebäude wurde evakuiert. Eine Frau soll verletzt worden sein.
    In einem Shoppingcenter in Regensburg ist es am Montagabend zu einer Explosion gekommen. Das Gebäude wurde evakuiert. Eine Frau soll verletzt worden sein. Foto: picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod (Symbolbild)

    Am Montagabend mussten die Feuerwehr und Polizei zu einem Großeinsatz im Donau-Einkaufszentrum in Regensburg ausrücken. Offenbar ist es zu einer Explosion gekommen.

    Verpuffung in Metzgerei löst Einsatz aus

    Wie die Mittelbayerische Zeitung berichtet, wurde das Gebäude gegen 19.15 Uhr wegen eines „komischen Geruchs“ evakuiert. Wie sich herausstellte, hatte es in einer Metzgerei im Shoppingcenter eine explosionsartige Verpuffung gegeben. Die Quelle der Explosion soll ein Gärschrank der Metzgerei gewesen sein.

    Mitarbeiterin verletzt ins Krankenhaus gebracht

    Bei dem Vorfall soll laut Informationen der Mittelbayerischen Zeitung eine Mitarbeiterin leicht verletzt worden sein. Ein Experte vermutet gegenüber der Zeitung, dass im Gärschrank der Metzgerei wohl Reinigungsmittel auf Metall getropft sein könnte. Dabei hätte sich Wasserstoff gebildet.

    Einkaufszentrum nach Einsatz wieder geöffnet

    Der Schaden im Einkaufszentrum wird aktuell auf 50.000 Euro geschätzt. Laut Angaben der Mittelbayerischen Zeitung kann am Dienstag das Donau-Einkaufszentrum normal öffnen.

