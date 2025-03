Möbelhaus-Mitarbeiterin in Friedrichshafen erwischt Exhibitionist

In einem Möbelhaus in der Ailinger Straße in Friedrichshafen hat sich am Montagnachmittag ein unbekannter Mann entblößt. Laut der Polizei hatte sich der Mann gegen 16.45 Uhr in einem Vorraum teilweise ausgezogen und dann sexuelle Handlungen an sich vorgenommen.

Als eine Mitarbeiterin des Möbelhauses den Mann erblickte, ergriff dieser sofort die Flucht und konnte auch von der alarmierten Polizei nicht mehr gefunden werden. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

ca. 50 bis 60 Jahre alt

etwa 170 bis 175 cm groß

graue Haare und ein weißer Bart

bekleidet mit grüner Jacke und blauen Jeans

Zeugen des Vorfalls sollen sich bei der Kriminalpolizei Friedrichhafen melden. Die Telefonnummer lautet 07541/701-0.