Exhibitionist zieht sich vor Spaziergängerin in Baienfurt die Hose herunter

Ein Exhibitionist hat sich bereits am Freitagvormittag bei Niederbiegen nahe Baienfurt (Kreis Ravensburg) vor einer 23-jährigen Frau entblößt. Erst nachträglich erstattete die Frau Anzeige, wie die Polizei berichtet.

Sie war mit ihrem Hund zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr im Bereich Föhrenried in der Nähe des Umspannwerks unterwegs. Dabei nahm sie einen Mopedfahrer wahr, der ihr zunächst zu folgen schien und dann in der Nähe der Kläranlage auf die junge Frau wartete.

Exhibitionist bei Baienfurt: Polizei sucht Zeugen

Als sie an ihm vorbeiging, zog er seine Hose herunter und fasste sich an. So beschreibt die Frau den Täter:

Ende 20 bis Anfang 30 Jahre alt

1,80 bis 1,90 Meter groß

schlank

Er hat kurze braune Haare und trug zur Tatzeit eine dunkelgraue Arbeitshose sowie einen schwarzen Helm mit orangenen Details.

Unterwegs war der Täter mit einem hellen Oldtimer-Moped.

Bereits am Vorabend haben zwei Spaziergänger die Frau auf einen verdächtigen Mann am Wegrand aufmerksam gemacht. Die Polizei geht daher davon aus, dass sich der Täter bereits am Donnerstagabend in dem Bereich aufgehalten haben könnte. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0751/803-6666 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.