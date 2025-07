Exhibitionist belästigt junge Frau in Isny

Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwoch eine junge Frau in Isny sexuell belästigt. Die 26-jährige Frau war kurz nach 17 Uhr in der Bahnhofstraße unterwegs, als sich der Mann, der an einem Geländer lehnte, entblößte.

Exhibitionist in Isny: Mann nimmt „sexuelle Handlungen“ an sich vor

Im Anschluss habe der Mann „sexuelle Handlungen“ an sich vorgenommen. Die Frau flüchtete daraufhin und alarmierte die Polizei. Trotz einer sofortigen Fahndung konnte der Täter nicht mehr gefasst werden.

Sexualdelikt in Isny: So wird der Täter beschrieben

Nach Angaben der Polizei war der Täter etwa 175 bis 180 Zentimeter groß und schlank. Er hatte eine helle Haut und kurze helle Haare. Zur Tatzeit trug der Mann eine kurze Jeans, ein gelbes T-Shirt und einen braunen Gürtel. Hinweise nimmt die Polizei in Wangen unter der Telefonnummer 07522/984-0 entgegen.