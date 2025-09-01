Exhibitionist belästigt Passanten in Isny

Gleich zweimal hat vergangene Woche in Isny ein unbekannter Exhibitionist Passanten in Isny belästigt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt.

Unbekannter entblößt sich auf Klinikparkplatz

Laut Informationen der Polizei ereignete sich der erste Vorfall am Mittwoch, als ein Mann sich gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz der Argentalklinik 2 entblößte. Ein zweites Mal rückten die Beamten am Freitag kurz nach 13 Uhr nach Neutrauchburg aus, wo der Unbekannte offenbar im Bereich des Kurwegs in der Nähe des Kneippbads sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Beschreibung des Verdächtigen und Zeugenaufruf

Die Polizei hat folgende Beschreibung des Verdächtigen:

Etwa 170 cm groß

Kräftige Statur, Bauchansatz

Er hatte kurzes, lichtes graues Haar.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen oder Personen, denen der Mann aufgefallen ist, sollen sich unter der Telefonnummer 07562/97655-0 beim Polizeiposten Isny melden.

