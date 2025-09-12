Brutaler Angriff auf Ex-Partnerin: Polizei nimmt Mann in Friedrichshafen fest

Ein 56-jähriger Mann sitzt aktuell in Untersuchungshaft, nachdem er am späten Mittwochabend in Friedrichshafen eine 37-Jahre alte Frau in einer Teilgemeinde von Friedrichshafen attackiert und dabei verletzt haben soll.

Brutale Attacke auf Frau in Friedrichshafen

Der Polizei zufolge drang der Mann in die Wohnung seiner getrenntlebenden Partnerin und des gemeinsamen Kindes ein. Dort soll er die Frau zunächst gewürgt und ihr im Anschluss mit einem Messer eine lebensbedrohliche Verletzung am Hals zugefügt haben.

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Der 37-Jährigen gelang es, die Flucht zu ergreifen. Polizeibeamte konnten den 56-jährigen Tatverdächtigen noch am Tatort vorläufig festnehmen. Die Frau wurde von einem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Slowake wurde am Donnerstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einem Haftrichter vorgeführt.

Der Richter erließ Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Bedrohung. Der Verdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Tat und deren Hintergründe aufgenommen.