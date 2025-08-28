Kuriose Panne auf der A3: Touristen vergessen 14-jährigen Sohn auf Autobahnparkplatz

Ein 14-jähriger Jugendlicher ist mitten in der Nacht auf einem Autobahnparkplatz in Bayern gestrandet. Die Eltern des Jugendlichen hatten eine Pause auf dem Parkplatz eingelegt und sind dann ohne ihn weggefahren.

Mitten in der Nacht auf Autobahnparkplatz gestrandet

Laut Medienberichten ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Die Urlauberfamilie aus England hatte gegen 4 Uhr morgens auf einem Parkplatz an der A3 bei Lupburg eine Pause eingelegt. Wie die Polizei gegenüber RTL berichtet, war der 14-jährige Sohn unbemerkt von seinen Eltern aus dem Auto gestiegen. Seine Eltern sollen dann weitergefahren sein, ohne zu wissen, dass der Jugendliche nicht mehr im Auto saß.

Ohne Handy auf Parkplatz: Autofahrer hilft Jugendlichem

Weil das Handy des Jungen im Auto lag, konnte er seine Eltern nicht anrufen. Er konnte jedoch glücklicherweise einen anderen Autofahrer um Hilfe bitten, der die Polizei rief. Die Beamten nahmen den 14-Jährigen mit auf die Wache. Laut Angaben der Polizei gegenüber RTL konnten die Beamten die Eltern erst nach mehreren Versuchen erreichen. Das Paar hatte zu dem Zeitpunkt jedoch bereits das Verschwinden ihres Sohnes bemerkt und war auf dem Rückweg.

Knapp zweieinhalb Stunden, nachdem der Autofahrer die Polizei verständigt hatte, konnte die Familie auf der Polizeiwache wieder vereint werden.