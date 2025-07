Elfjähriges Mädchen im Bus angetatscht: 28-Jähriger sitzt in U-Haft

Ein 28 Jahre alter Mann sitzt in Untersuchungshaft, weil er am Dienstagabend, 1. Juli, ein elfjähriges Mädchen während einer Busfahrt bei Bad Feilnbach in sexueller Weise angefasst haben soll.

Sexueller Missbrauch im Bus: Busfahrer greift ein

Nach Angaben der Polizei wurde der Verdächtige, der aus dem südöstlichen Landkreis Rosenheim stammt, von mehreren Zeugen dabei beobachtet, wie er die Elfjährige antatschte. Der Busfahrer griff ein und verwies den Mann aus dem Bus. Die zivile Einsatzgruppe Bad Aibling nahm ihn wenig später fest.

Verdächtiger sitzt in U-Haft

Die Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, stellte daraufhin einen Haftantrag. Ein Ermittlungsrichter erließ am Mittwoch, 2. Juli, Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen. Der Tatverdächtige wurde anschließend sofort in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er nun in Untersuchungshaft sitzt.

Quelle: Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.