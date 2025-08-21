Polizei schießt in Ulmer Innenstadt auf Mann

In einem Wohngebiet in der Ulmer Innenstadt hat die Polizei auf einen Mann geschossen. Er sei psychisch auffällig gewesen und nach dem Vorfall in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann sei schwer verletzt, hieß es von der Polizei.

Die Schüsse seien hinter einem Wohnhaus in der Nähe des Landratsamts abgefeuert worden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, so der Polizeisprecher weiter. Weitere Details nannte der Beamte nicht. Der Bereich ist abgesperrt, die Spurensicherung ist vor Ort.

Icon vergrößern Polizeifahrzeuge stehen vor dem Landratsamt. Foto: Nico Pointner/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Polizeifahrzeuge stehen vor dem Landratsamt. Foto: Nico Pointner/dpa

Icon vergrößern Polizisten sind im Einsatz Foto: Nico Pointner/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Polizisten sind im Einsatz Foto: Nico Pointner/dpa

Icon vergrößern Das Wohnhaus ist abgeriegelt. Foto: Nico Pointner/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Wohnhaus ist abgeriegelt. Foto: Nico Pointner/dpa

