Einbruch in Salem: Mann steigt über Badfenster ein

Polizeibericht aus Salem

Mann steigt über Fenster in Wohnung ein

Ein 63-Jähriger drang in Mimmenhausen durch ein offenes Badfenster ein. Die Polizei ermittelt, gestohlen wurde nichts.
Von Redaktion all-in.de
    In Salem hat ein Mann einen Einbrecher gestellt.
    In Salem hat ein Mann einen Einbrecher gestellt. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    Nach Angaben der Polizei wird nach einem Vorfall in Mimmenhausen gegen einen 63-Jährigen ermittelt. Der Mann klingelte zunächst an einem Wohnhaus in der Bodenseestraße. Kurz darauf stieg er über ein geöffnetes Badfenster in eine Erdgeschosswohnung ein.

    Bewohner stellt Einbrecher

    Die Bewohner stellten den Mann im Bad fest und sprachen ihn an. Gestohlen wurde nichts. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagvormittag. Die Polizei ermittelt weiter. Die Polizei erstattet entsprechende Anzeigen.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

