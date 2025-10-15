Mann steigt über Fenster in Wohnung ein

Nach Angaben der Polizei wird nach einem Vorfall in Mimmenhausen gegen einen 63-Jährigen ermittelt. Der Mann klingelte zunächst an einem Wohnhaus in der Bodenseestraße. Kurz darauf stieg er über ein geöffnetes Badfenster in eine Erdgeschosswohnung ein.

Bewohner stellt Einbrecher

Die Bewohner stellten den Mann im Bad fest und sprachen ihn an. Gestohlen wurde nichts. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagvormittag. Die Polizei ermittelt weiter. Die Polizei erstattet entsprechende Anzeigen.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.