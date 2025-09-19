Logo all-in.de
Einbruch in Basilika Birnau am Bodensee: Unbekannte richten hohen Schaden an

Einbruch in Uhldingen-Mühlhofen

Unbekannte brechen Opferstöcke in Basilika Birnau auf und richten hohen Schaden an

Unbekannte sind in der Nacht in die Basilika Birnau eingedrungen und haben einen hohen Schaden angerichtet. Die Täter brachen mehrere Opferstöcke auf
Von Corinna Sedlmeier
    Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag in die Basilika Birnau eingebrochen. Dabei richteten sie hohen Schaden an.
    Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag in die Basilika Birnau eingebrochen. Dabei richteten sie hohen Schaden an. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag in der Basilika Birnau Opferstöcke aufgebrochen und erheblichen Schaden angerichtet. Die Polizei Meersburg ermittelt und bittet um Hinweise.

    Täter wenden brachiale Gewalt an

    Laut Angaben der Polizei drangen die Täter in die Basilika ein, indem sie die Eingangstür und auch weitere hölzerne Türen im historischen Gebäude mit brachialer Gewalt aufbrachen. Dort machten sie sich an einigen Opferstöcken zu schaffen und stahlen daraus insgesamt einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag. Der Schaden an dem Gebäude fällt laut Einschätzungen der Polizei weit höher aus.

    50.000 Euro Schaden an historischem Gebäude - Polizei sucht Zeugen

    Die Polizei beziffert den beim Einbruch entstandenen Schaden auf mindestens 50.000 Euro. Der Polizeiposten Meersburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die insbesondere zwischen 22 Uhr und 6 Uhr in Tatortnähe etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 07532/4344-3 weitergegeben werden.

