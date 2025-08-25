Kommissar Zufall klärt Fahrraddiebstahl: Ehemann erwischt Jugendlichen auf dem Fahrrad seiner Frau

Nicht schlecht gestaunt haben dürfte ein 68-Jähriger, als ein Jugendlicher am Sonntagabend in der Seestraße mit dem gestohlenen Fahrrad der Ehefrau des Seniors vorbeifuhr.

Gestohlenes Fahrrad zufällig entdeckt

Der Polizei zufolge war der 13-jährige Junge mit einem Fahrrad unterwegs, das vergangenen Dienstag aus dem Keller des Rentner-Ehepaars gestohlen wurde. Der Senior meldete seine überraschende Entdeckung sofort der Polizei.

Mutmaßlicher Dieb hatte Fahrräder ausgetauscht

Die Beamten stellten den 13-Jährigen zur Rede und nahmen das Fahrrad in ihre Obhut. Laut Angaben der Polizei hatte der Dieb im Gegenzug ein anderes Rad im Keller zurückgelassen.

Die Polizei ermittelt nun zu dem Diebstahl. Die Ehefrau des 68-Jährigen hat inzwischen das Fahrrad wieder zurückbekommen, wie die Polizei weiter berichtet.

