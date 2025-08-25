Logo all-in.de
Ehemann identifiziert gestohlenes Fahrrad in Kressbronn – Polizei stellt Täter

Kressbronn

Kommissar Zufall klärt Fahrraddiebstahl: Ehemann erwischt Jugendlichen auf dem Fahrrad seiner Frau

Eine zufällige Entdeckung in Kressbronn hat einen Fahrraddiebstahl aufgeklärt. Ein Mann hatte einen Jugendlichen auf dem Fahrrad seiner Frau entdeckt und die Polizei alarmiert.
    In Kressbronn hat ein Rentner per Zufall das gestohlene Fahrrad seiner Frau in der Stadt entdeckt. Ein 13-jähriger Junge war auf dem Diebesgut an ihm vorbeigefahren. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Nicht schlecht gestaunt haben dürfte ein 68-Jähriger, als ein Jugendlicher am Sonntagabend in der Seestraße mit dem gestohlenen Fahrrad der Ehefrau des Seniors vorbeifuhr.

    Gestohlenes Fahrrad zufällig entdeckt

    Der Polizei zufolge war der 13-jährige Junge mit einem Fahrrad unterwegs, das vergangenen Dienstag aus dem Keller des Rentner-Ehepaars gestohlen wurde. Der Senior meldete seine überraschende Entdeckung sofort der Polizei.

    Mutmaßlicher Dieb hatte Fahrräder ausgetauscht

    Die Beamten stellten den 13-Jährigen zur Rede und nahmen das Fahrrad in ihre Obhut. Laut Angaben der Polizei hatte der Dieb im Gegenzug ein anderes Rad im Keller zurückgelassen.

    Die Polizei ermittelt nun zu dem Diebstahl. Die Ehefrau des 68-Jährigen hat inzwischen das Fahrrad wieder zurückbekommen, wie die Polizei weiter berichtet.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

