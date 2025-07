Polizeieinsatz in Tierheim: Ehemaliger Hundehalter will seinen Hund zurück - und schreckt vor nichts zurück

In Friedrichshafen hat ein ehemaliger Hundehalter unbedingt seinen Vierbeiner aus dem Tierheim zurückholen wollen. Laut Polizei sorgte der 40-Jährige am Ende sogar für einen Polizeieinsatz.

Hund lief zuvor davon

Mit Anzeigen muss ein 40-Jähriger rechnen, der am Montagabend am Tierheim in der Messestraße für einen Polizeieinsatz gesorgt hat. Der Mann brach ein Tor zum Innenhof auf und wollte offenbar seinen Hund zurückhaben, der zuvor davongelaufen war.

Hinweise: Mann behandelte Hund nicht pfleglich

Weil es Hinweise gab, dass der Mann nicht pfleglich mit dem Vierbeiner umgegangen war, wurde ihm der Hund zunächst nicht zurückgegeben und stattdessen die Polizei hinzugerufen. Der zunehmend aufbrausende 40-Jährige ließ sich auch von den Beamten nicht beruhigen und betitelte diese stattdessen mehrfach mit beleidigenden Worten.

Vorfall am Tierheim Friedrichshafen: Verfahren und Platzverweis

Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs sowie Beleidigung ein und erteilten dem Mann einen Platzverweis. Das zuständige Veterinäramt wird nun weitere Maßnahmen einleiten und prüfen, ob der Mann als potenzieller Tierhalter geeignet ist.