Betrunken und zu zweit auf E-Scooter unterwegs: Jugendliche nach Unfall in Klinik

Zwei 17-Jährige sind am Sonntag mit einem E-Scooter gestürzt. Eine Jugendliche erlitt Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden jungen Frauen waren offenbar betrunken auf dem Scooter unterwegs.

17-Jährige nach Sturz mit E-Scooter verletzt

Bei einem Unfall auf dem Radweg entlang der K 8217 bei Langenhart verletzte sich eine 17-jährige Mitfahrerin auf einem E-Scooter. Nach Angaben der Polizei sind die beiden Jugendlichen um kurz nach 22 Uhr gestürzt. Während die Fahrerin unverletzt blieb, erlitt ihre Mitfahrerin leichte Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht.

Alkohol als Unfallursache

Eine Polizeistreife stellte Alkoholgeruch bei den Jugendlichen fest. Ein Vortest ergab bei der Fahrerin fast zwei Promille. Sie musste eine Blutprobe abgeben. Sie muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten. Die Polizei zeigt die Jugendliche zudem an, weil sie verbotenerweise eine Mitfahrerin auf dem E-Scooter mitgenommen hatte.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.