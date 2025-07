Sturz wegen offener Autotür: E-Bike-Fahrer in Weingarten schwer verletzt

Ein E-Bike-Fahrer ist bei einem Unfall in Weingarten schwer verletzt worden. Der Mann war wegen einer offenen Autotür gestürzt.

Schwerer Sturz wegen Unachtsamkeit

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag in der Baienfurter Straße. Nach Angaben der Polizei war der 62-Jährige an einem am Fahrbahnrand abgestellten Auto vorbeigefahren, als die 25-jährige Autofahrerin plötzlich die Tür öffnete. Dadurch stürzte der E-Biker. Weil er keinen Helm trug, zog sich der 62-Jährige bei dem Sturz schwere Kopfverletzungen zu.

Zeugen helfen Polizei bei Ergreifung flüchtiger Autofahrerin

Die Autofahrerin fuhr anschließend vom Unfallort weg, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Durch Hinweise von Zeugen konnte die Polizei jedoch die 25-Jährige schnell finden. Sie musste ihren Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Die junge Frau muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.