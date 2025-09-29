In der Probezeit unter Drogen am Steuer: 18-jährigem Fahranfänger droht Ärger

In Ravensburg haben Polizeibeamte bei einer Kontrolle einen Fahranfänger unter Drogen am Steuer erwischt. Da sich der 18-Jährige noch in der Probezeit befindet, könnte jetzt großer Ärger auf ihn zukommen.

Positiver Drogentest bei Kontrolle: Fahrer muss zur Blutentnahme

Nach Angaben der Polizei stoppte eine Streife den jungen Fahrer gegen 4 Uhr. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Beamten eindeutige Anzeichen für den Konsum illegaler Substanzen. Ein Drogentest vor Ort reagierte positiv auf THC. Der 18-Jährige musste sich einer Blutprobe unterziehen.

In der Probezeit bei Drogenfahrt erwischt: Diese Strafen drohen

Die Polizei untersagte dem Fahranfänger die Weiterfahrt. Sollte der Bluttest den Cannabis-Konsum bestätigen, drohen ihm der Polizei zufolge verschiedene Sanktionen. Neben einem hohen Bußgeld könnte ein mehrwöchiges Fahrverbot verhängt werden. Punkte in Flensburg, eine Verlängerung der Probezeit und ein verpflichtendes Aufbauseminar stünden ebenso an.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.