Drogenfahrt in der Probezeit: 18-Jähriger unter Einfluss von THC am Steuer erwischt

Kontrolle in Ravensburg

In der Probezeit unter Drogen am Steuer: 18-jährigem Fahranfänger droht Ärger

Ein 18-jähriger Autofahrer wurde am frühen Sonntagmorgen in Ravensburg unter Drogeneinfluss erwischt. Der Fahranfänger befindet sich noch in der Probezeit.
    Bei einer Kontrolle in Ravensburg ist ein Fahranfänger unter Drogen am Steuer erwischt worden. Dem 18-Jährigen drohen jetzt mehrere Strafen.
    Foto: picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

    In Ravensburg haben Polizeibeamte bei einer Kontrolle einen Fahranfänger unter Drogen am Steuer erwischt. Da sich der 18-Jährige noch in der Probezeit befindet, könnte jetzt großer Ärger auf ihn zukommen.

    Positiver Drogentest bei Kontrolle: Fahrer muss zur Blutentnahme

    Nach Angaben der Polizei stoppte eine Streife den jungen Fahrer gegen 4 Uhr. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Beamten eindeutige Anzeichen für den Konsum illegaler Substanzen. Ein Drogentest vor Ort reagierte positiv auf THC. Der 18-Jährige musste sich einer Blutprobe unterziehen.

    In der Probezeit bei Drogenfahrt erwischt: Diese Strafen drohen

    Die Polizei untersagte dem Fahranfänger die Weiterfahrt. Sollte der Bluttest den Cannabis-Konsum bestätigen, drohen ihm der Polizei zufolge verschiedene Sanktionen. Neben einem hohen Bußgeld könnte ein mehrwöchiges Fahrverbot verhängt werden. Punkte in Flensburg, eine Verlängerung der Probezeit und ein verpflichtendes Aufbauseminar stünden ebenso an.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

