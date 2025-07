Motorrad geht in Flammen auf: Drei Schwerverletzte bei Feuer in Friedrichshafen

Ein Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Schmalholzstraße in Friedrichshafen hat am Mittwochabend gegen 22 Uhr drei Menschen schwer verletzt. Ein Jugendlicher arbeitete an einem Motorrad und bemerkte möglicherweise nicht, dass Benzin ausritt.

Jugendlicher bei Feuer in Friedrichshafen schwerst verletzt

Das Feuer entfachte sich, offenbar durch ein Feuerzeug, plötzlich und setzte den Keller in Flammen. Der Jugendliche erlitt schwerste Verbrennungen bei Löschversuchen und wurde noch in der Nacht in eine Spezialklinik geflogen.

Zwei weitere Hausbewohner erlitten Rauchgasvergiftungen beim Versuch, den Brand einzudämmen, ehe die Feuerwehr eintraf. Beide mussten im Krankenhaus stationär behandelt werden.

Brand: Sachschaden in fünfstelliger Höhe

Die Ermittlungen zum Brandhergang dauern an. Trotzdem konnten die Bewohner des Hauses noch am Abend in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.