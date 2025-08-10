Schrecklicher Unfall in Schwaben: Junger Mann geht in Weiher unter und stirbt

Bei einem jungen Mann, der bei einem Badeunfall in einem Weiher in Dillingen an der Donau gestorben ist, handelt es sich um einen Geflüchteten. Das teilte die Polizei mit.

Am Mittag hätten sich Zeugen beim Notruf gemeldet: Eine Person sei untergegangen. Daraufhin suchten etliche Rettungskräfte nach dem 22-Jährigen, wie ein Polizeisprecher sagte. Im Einsatz waren dabei unter anderem die Wasserwacht, Taucher und ein Hubschrauber.

Badeunfall in Dillingen: Reanimation erfolglos

Rund 45 Minuten nach der Mitteilung sei der Mann gefunden worden. Versuche einer Reanimation blieben erfolglos. Der junge Geflüchtete habe erst seit kurzem in der Gegend gewohnt. Zu seinen Schwimmfähigkeiten hatte die Polizei zunächst keine Erkenntnisse.