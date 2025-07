Dieselklau: 400 Liter aus Lkw in Bad Waldsee gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch einen Lkw in Bad Waldsee ins Visier genommen. Der Lkw stand in der Straße "Im Ballenmoos" hinter einem Discounter.

Dieseldiebstahl: Tatort ist „Im Ballenmoos“

Im Zeitraum zwischen Dienstag 20 Uhr und Mittwoch 5.45 Uhr wurden rund 400 Liter Diesel aus dem erst kürzlich befüllten Tank abgepumpt. Der genaue Diebstahlablauf bleibt unklar.

Das Polizeirevier Weingarten ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Die Beamten sind unter der Telefonnummer 0751/803-6666 erreichbar.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.