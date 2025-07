Juwelendiebe machen Beute in sechsstelliger Höhe

Juwelendiebe haben Schmuck und Bargeld im Wert von über 200.000 Euro aus einem Juweliergeschäft in Karlsruhe gestohlen. Die Diebe brachen nachts mehrere Türen eines Einkaufszentrums auf und gelangten so in das Geschäft, wie die Polizei mitteilte. Welche Werkzeuge sie dafür nutzen, ist noch unklar.

Karlruhe: Diebe erbeuten Schmuck und Bargeld

In dem Geschäft schnappten die Diebe sich nach Polizeiangaben Schmuckstücke und Bargeld. Bei dem Einbruch entstand auch ein hoher Sachschaden. Die Diebe flohen und werden jetzt von der Polizei gesucht.