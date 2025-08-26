Drama am Comer See: Vater will Kinder retten und geht unter

Im Comer See in der italienischen Provinz Lecco wird ein deutscher Urlauber vermisst. Wie die Deutsche Presse Agentur (dpa) berichtet, ist der Mann untergegangen.

Unglück bei Dorio: Mann wollte seine Kinder aus Comer See retten

Nach ersten Erkenntnissen seien die beiden Kinder des Mannes aus unbekannten Gründen bei Dorio über Bord gegangen. Dieser sei daraufhin ins Wasser gesprungen, um die Kinder zu retten. Dabei wurde der Mann vermutlich von einer Strömung erfasst und ging unter und tauchte nicht mehr auf.

Lago di Como: Kinder seien in Sicherheit

Laut dpa seien beide Kinder in Sicherheit. Die Mutter habe sich ebenfalls an Bord befunden. Die Feuerwehr habe den Zwischenfall bestätigt, bislang aber noch keine weiteren Angaben gemacht.

Suchaktion nach untergegangenem Deutschen läuft

Der deutsche Urlauber gilt derzeit als vermisst. Am Ostufer des Comer Sees läuft eine Suchaktion nach dem Mann. Daran beteiligt sind Taucher, mehrere Boote, ein Rettungshubschrauber und die Wasserambulanz.

Comer See ist beliebte Urlaubsdestination

Der Comer See ist ein beliebtes Ziel bei Touristen. Zahlreiche Prominente besitzen am Ufer des Sees Feriendomizile, dazu zählt z.B. auch der US-Schauspieler George Clooney. Der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer verbrachte dort regelmäßig Zeit. Der See war häufig auch Drehort für bekannte Spielfilme. Star Wars: Episode II, Casino Royale oder Ocean‘s 12 wurden am Comer See gedreht.

Informationen: Das ist der Comer See

Italienischer Name: Lago di Como

Lage: Rund 80 Kilometer nördlich von Mailand in der Region Lombardei

Zuflüsse: Adda, Breggia, Cosia, Livo, Mera, Perlo, Varrone

Abfluss: Adda

Fläche: 146 Quadratkilometer

Länge: 51 Kilometer

Breite: 4,2 Kilometer

Maximale Tiefe: 425 Meter

Höhe: 197 ü.d.M.