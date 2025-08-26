Logo all-in.de
Deutscher Vater am Comer See untergegangen - Er wollte seine Kinder retten

Badeunfall

Drama am Comer See: Vater will Kinder retten und geht unter

Am Comer See wollte ein Vater seine beiden Kinder aus dem Wasser retten. Der Deutsche ging jedoch selbst unter.
Von Redaktion all-in.de
    Lago di Como: Ein deutscher Urlauber wird im Comer See vermisst. Der Mann wollte seine Kinder retten.
    Lago di Como: Ein deutscher Urlauber wird im Comer See vermisst. Der Mann wollte seine Kinder retten. Foto: picture alliance/dpa/dpa-tmn | Bernhard Krieger

    Im Comer See in der italienischen Provinz Lecco wird ein deutscher Urlauber vermisst. Wie die Deutsche Presse Agentur (dpa) berichtet, ist der Mann untergegangen.

    Unglück bei Dorio: Mann wollte seine Kinder aus Comer See retten

    Nach ersten Erkenntnissen seien die beiden Kinder des Mannes aus unbekannten Gründen bei Dorio über Bord gegangen. Dieser sei daraufhin ins Wasser gesprungen, um die Kinder zu retten. Dabei wurde der Mann vermutlich von einer Strömung erfasst und ging unter und tauchte nicht mehr auf.

    Lago di Como: Kinder seien in Sicherheit

    Laut dpa seien beide Kinder in Sicherheit. Die Mutter habe sich ebenfalls an Bord befunden. Die Feuerwehr habe den Zwischenfall bestätigt, bislang aber noch keine weiteren Angaben gemacht.

    Suchaktion nach untergegangenem Deutschen läuft

    Der deutsche Urlauber gilt derzeit als vermisst. Am Ostufer des Comer Sees läuft eine Suchaktion nach dem Mann. Daran beteiligt sind Taucher, mehrere Boote, ein Rettungshubschrauber und die Wasserambulanz.

    Comer See ist beliebte Urlaubsdestination

    Der Comer See ist ein beliebtes Ziel bei Touristen. Zahlreiche Prominente besitzen am Ufer des Sees Feriendomizile, dazu zählt z.B. auch der US-Schauspieler George Clooney. Der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer verbrachte dort regelmäßig Zeit. Der See war häufig auch Drehort für bekannte Spielfilme. Star Wars: Episode II, Casino Royale oder Ocean‘s 12 wurden am Comer See gedreht.

    Informationen: Das ist der Comer See

    • Italienischer Name: Lago di Como
    • Lage: Rund 80 Kilometer nördlich von Mailand in der Region Lombardei
    • Zuflüsse: Adda, Breggia, Cosia, Livo, Mera, Perlo, Varrone
    • Abfluss: Adda
    • Fläche: 146 Quadratkilometer
    • Länge: 51 Kilometer
    • Breite: 4,2 Kilometer
    • Maximale Tiefe: 425 Meter
    • Höhe: 197 ü.d.M.
