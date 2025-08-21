Logo all-in.de
Leiche im Dettelbacher Baggersee in Unterfranken gefunden - Polizei rätselt

Im Dettelbacher Baggersee

Polizisten finden bei privater Tour Leiche in Baggersee!

Zwei Polizisten sind privat an einem See unterwegs, da entdecken sie einen toten Mann im Wasser. Am Ufer liegen seine persönlichen Gegenstände verstreut.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    ILLUSTRATION - 28.09.2021, Nordrhein-Westfalen, Gütersloh: Ein Absperrband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung» ist vor einem Polizeiwagen aufgespannt. (zu dpa: «Rollerfahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß mit Auto») Foto: David Inderlied/dpa +++ dpa-Bildfunk +++
    ILLUSTRATION - 28.09.2021, Nordrhein-Westfalen, Gütersloh: Ein Absperrband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung» ist vor einem Polizeiwagen aufgespannt. (zu dpa: «Rollerfahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß mit Auto») Foto: David Inderlied/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: David Inderlied/dpa

     Zwei Polizisten haben in einem See in Unterfranken eine männliche Leiche gefunden. Die beiden seien am Dettelbacher Baggersee (Landkreis Kitzingen) privat unterwegs gewesen, als sie den bäuchlings in Ufernähe treibenden Mann entdeckt hätten, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Zunächst hatte die «Radio Gong Würzburg» über den Fund berichtet.

    Kochutensilien, Hygieneartikel und leere Flasche am Ufer

    Am Ufer fand man demnach persönliche Gegenstände des Mannes, darunter Kochutensilien, Hygieneartikel und eine leere Flasche. Wer der Mann ist, sei bislang unklar, teilte die Polizei mit. Eine Obduktion solle nun seine Identität und die Todesursache klären.

    Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass er am Freitag mit einem Zug nach Würzburg gekommen sei. Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht.

