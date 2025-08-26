Drogenproduktion aufgeflogen: Polizei entdeckt große Marihuana-Plantage

Die Polizei in Baden-Württemberg hat bei einer Durchsuchung kiloweise Drogen entdeckt. Die Drogen wurden in einem leer stehenden Wohnhaus produziert.

Polizei ermittelt gegen mehrere Täter wegen Drogenhandel

Laut einer Mitteilung der Polizei sei der Durchsuchung eine Ermittlung gegen mehrere Täter vorangegangen. Diese stehen unter dem Verdacht, Cannabis in größeren Mengen angebaut und verkauft zu haben.

Aichelberg: Drogenanbau in großem Stil aufgedeckt

Bei der Durchsuchung in Aichelberg fanden die Beamten insgesamt vier Aufzuchtanlagen für Cannabis - von diesen seien zwei in Betrieb gewesen, heißt es weiter. Zudem fanden die Ermittler zwei Räume zur Trocknung der Drogen. Insgesamt entdeckten die Beamten 483 Cannabispflanzen und mindestens 30 Kilogramm getrocknetes Cannabis. Vor Ort wurde ein 32-jähriger Mann festgenommen. Er befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt. Er und der Hauseigentümer schweigen bislang zu den Vorwürfen.

Professionelle Aufzuchtanlagen

Die Cannabisplantagen seien vor Ort mit Bewässerungspumpen, Belüftungs- und Beleuchtungsanlagen ausgestattet gewesen. Zudem habe es eine Schlafmöglichkeit gegeben. Die beschlagnahmten Drogen werden jetzt im Landeskriminalamt in Stuttgart untersucht.