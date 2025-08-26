Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Cannabisplantage in Aichelberg entdeckt - Ein Mann im Gefängnis

Baden-Württemberg

Drogenproduktion aufgeflogen: Polizei entdeckt große Marihuana-Plantage

Bei einer Hausdurchsuchung in Baden-Württemberg hat die Polizei eine große Cannabis-Plantage entdeckt. Ein Mann sitzt nun im Gefängnis.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    Bei einer Hausdurchsuchung in Baden-Württemberg hat die Polizei eine Cannabis-Plantage entdeckt. Plantage
    Bei einer Hausdurchsuchung in Baden-Württemberg hat die Polizei eine Cannabis-Plantage entdeckt. Plantage Foto: Polizeipräsidium Ulm

    Die Polizei in Baden-Württemberg hat bei einer Durchsuchung kiloweise Drogen entdeckt. Die Drogen wurden in einem leer stehenden Wohnhaus produziert.

    Polizei ermittelt gegen mehrere Täter wegen Drogenhandel

    Laut einer Mitteilung der Polizei sei der Durchsuchung eine Ermittlung gegen mehrere Täter vorangegangen. Diese stehen unter dem Verdacht, Cannabis in größeren Mengen angebaut und verkauft zu haben.

    Aichelberg: Drogenanbau in großem Stil aufgedeckt

    Bei der Durchsuchung in Aichelberg fanden die Beamten insgesamt vier Aufzuchtanlagen für Cannabis - von diesen seien zwei in Betrieb gewesen, heißt es weiter. Zudem fanden die Ermittler zwei Räume zur Trocknung der Drogen. Insgesamt entdeckten die Beamten 483 Cannabispflanzen und mindestens 30 Kilogramm getrocknetes Cannabis. Vor Ort wurde ein 32-jähriger Mann festgenommen. Er befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt. Er und der Hauseigentümer schweigen bislang zu den Vorwürfen.

    Professionelle Aufzuchtanlagen

    Die Cannabisplantagen seien vor Ort mit Bewässerungspumpen, Belüftungs- und Beleuchtungsanlagen ausgestattet gewesen. Zudem habe es eine Schlafmöglichkeit gegeben. Die beschlagnahmten Drogen werden jetzt im Landeskriminalamt in Stuttgart untersucht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden