19-Jähriger sticht 15-Jährigen nieder - Großfahndung in Nürnberg

In der Nacht zum Freitag (14.03.2025) hat ein 19-Jähriger einen 15-jährigen Jugendlichen in der Nürnberger Südstadt angegriffen, niedergestochen und schwer verletzt. Spezialeinheiten nahmen noch in der Nacht einen 19-jährigen Tatverdächtigen fest. Die Nürnberger Mordkommission ermittelt nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Jugendliche hatte sich nach ersten Ermittlungen gegen Mitternacht mit seinem Bekannten in der Humboldtstraße auf Höhe der Allersberger Straße getroffen. Im weiteren Verlauf bewegten sich die beiden zwischen der Humboldtstraße, der Dallingerstraße und der Anne-Frank-Straße.

Aus bislang unbekannten Gründen, so die Polizei, griff der Mann den Jugendlichen mit einem spitzen Gegenstand an und fügte diesem eine schwere Verletzung im Bereich des Oberkörpers zu. Anschließend flüchtete der Angreifer zu Fuß in Richtung Dallingerstraße. Dort stieg er in einen schwarzen VW Golf ein und fuhr damit davon. Zu diesem Zeitpunkt war das hintere Kennzeichen des VW nicht mehr an dem Fahrzeug angebracht.

Nürnberg: 15-Jähriger niedergestochen

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd fahndeten nach dem Fahrzeug und konnten dieses zunächst nicht antreffen. Im Zuge erster Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 19-jährigen Mann. Einsatzkräfte des SEK nahmen diesen wenig später in Röthenbach an der Pegnitz vorläufig fest.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und stellte unter anderem den schwarzen Golf sicher. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den 19-Jährigen.

Die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. In diesem Zusammenhang richten sich die Beamten mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat die beiden Personen im Bereich der Humboldtstraße beobachtet?

Wem ist gegen Mitternacht ein schwarzer VW Golf im Bereich der Dallingerstraße aufgefallen?

Wer hat zwischen der Nürnberger Südstadt und Röthenbach an der Pegnitz einen schwarzen VW Golf ohne hinteres Kennzeichen bemerkt?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben zu dem Geschehen machen?

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken nimmt unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 rund um die Uhr Hinweise entgegen.