Brand auf Bauernhof in Rot am See: 50 Schweine tot und Schaden in Millionenhöhe

Folgenschwerer Brand

Feuer auf Bauernhof! 50 Schweine tot und Schaden in Millionenhöhe

In einer Fahrzeughalle bricht ein Feuer aus. Dann greifen die Flammen auf einen Schweinestall über. Das hat schlimme Folgen für die Tiere.
    50 Schweine sind bei einem Brand in Rot am See ums Leben gekommen. (Symbolbild)
    50 Schweine sind bei einem Brand in Rot am See ums Leben gekommen. (Symbolbild) Foto: Martin auf Pixabay

    Rund 50 Schweine sind bei einem Brand auf einem Bauernhof getötet worden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Millionenhöhe, sagte ein Polizeisprecher. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.

    Brand in Rot am See - Ursache unklar

    Der Brand brach in der Nacht in einer Fahrzeughalle in Rot am See (Landkreis Schwäbisch Hall) aus. Die Ursache ist noch unklar. Die Flammen griffen in der Folge auf den Schweinestall über. Nur wenige Tiere konnten gerettet werden.

