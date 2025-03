Brand in Ravensburg: Hotelfassade steht in Flammen

Nach einem Brand an einem Hotel am Freitag ermittelt die Ravensburger Polizei wegen versuchter schwerer Brandstiftung. Am frühen Freitagmorgen sind kurz nach 1 Uhr mehrere Mülltonnen vor einem Hotel in der Eisenbahnstraße in Flammen aufgegangen.

Hotelgäste müssen mitten in der Nacht Zimmer verlassen

Durch die Hitze wurden der Polizei zufolge zwei Fenster sowie die Fassade des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Die Freiwillige Feuerwehr löschte den Brand und musste die Hotelfassade öffnen, um an Glutnester zu gelangen. Wegen des Feueralarms verließ ein Großteil der knapp 100 Hotelgäste vorsorglich ihre Zimmer.

Brand an Hotel in Ravensburg: Kripo schließt Brandstiftung nicht aus

Die Feuerwehrleute lüfteten das Gebäude, sodass die Gäste wieder in ihre Zimmer zurückkehren konnten. Ersten Schätzungen zufolge entstand an der Fassade ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Die Kriminalpolizei schließt nicht aus, dass die Mülltonnen absichtlich in Brand gesteckt wurden. Die Ermittler suchen mögliche Zeugen. Wer vor dem Brand insbesondere verdächtige Personen bemerkt hat, soll unter der Telefonnummer 0751/803-3333 bei der Polizei melden.