Großeinsatz wegen Brand in Meersburg am Dienstag! Dachstuhl steht in Flammen

In Meersburg ist am Dienstag (23.09.25) ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei stand am frühen Morgen, etwa gegen 6:15 Uhr, der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Brand.

Brand am Dienstag in Meersburg

Es handelte sich um ein Gebäude in der Hans-Dieter-Straße in Meersburg. Dort wütete das Feuer primär im Dachstuhl des Hauses, sowie in den beiden oberen Wohnungen. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte eilten zum Brandort.

20 Menschen retten sich aus dem brennenden Gebäude

Zu dem Zeitpunkt, als das Feuer ausbrach, befanden sich laut Polizei 20 Menschen in dem Gebäude. Sie alle konnten laut einem Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg das Haus von alleine verlassen.

Drei Verletzte bei Feuer in Meersburg

Drei Menschen zogen sich bei dem Brand jedoch leichte Verletzungen zu. Bei ihnen bestand der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Es handelt sich um zwei Bewohner sowie im späteren Einsatzverlauf auch ein Feuerwehrmann. Sie wurden wegen der möglichen Rauchgasinhalation vom Sanitätsdienst behandelt.

Großeinsatz mit 130 Einsatzkräften

Insgesamt waren laut dem Polizeisprecher 130 Einsatzkräfte vor Ort. Die meisten davon von verschiedenen Feuerwehren. Die Feuerwehrleute brachten das Feuer im Laufe des Dienstagvormittags unter Kontrolle. Aktuell (Stand 10:38 Uhr) finden noch Nachlöscharbeiten statt.

Ein Übergreifen der Flammen auf das danebenliegende Wohnhaus sowie auf weitere Wohnungen in dem Brandobjekt konnten die Feuerwehrleute verhindern. Die Wohnung des Brandausbruchs im Obergeschoss wurde laut Polizei jedoch vollständig zerstört. Mindestens eine weitere danebenliegende Wohnung wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.

Brandursache noch unklar

Wie kam es zu dem Brand? Diese Frage kann die Polizei derzeit noch nicht beantworten. Die Ursache des Brandausbruchs ist derzeit völlig unklar, die Polizeiposten Meersburg und Markdorf haben die Ermittlungen dazu aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte sich im sechsstelligen Euro-Bereich bewegen.