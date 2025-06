Feuer breitet sich zehn Stunden lang unbemerkt aus - 450.000 Euro Schaden!

Über zehn Stunden hinweg hat sich ein Brand in einer Doppelhaushälfte in Graben (Landkreis Augsburg) unbemerkt ausgebreitet. Die Eigentümerin wohnt in der angrenzenden Haushälfte und bemerkte das Feuer erst wegen eines Stromausfalls, wie die Polizei mitteilte.

Die Brandspuren zeigten den Angaben zufolge, dass das Feuer bereits zehn Stunden zuvor ausgebrochen war und sich langsam ausbreitete. Ursächlich war wohl ein technischer Defekt der Elektrik. Die betroffene Doppelhaushälfte war nicht bewohnt, verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich den Angaben zufolge auf ungefähr 450.000 Euro.