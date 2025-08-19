Rundballenpresse brennt auf Hof in Oberteuringen – Landwirt verhindert Schlimmeres

Am Montagabend hat der Brand einer Rundballenpresse in Hefigkofen bei Oberteuringen (Bodenseekreis) für Aufregung gesorgt. Gegen 19.45 Uhr entdeckte der Landwirt Rauch. Er hatte die Presse nach der Arbeit auf dem Hof geparkt. Die Maschine fing kurze Zeit später Feuer und verursachte einen Sachschaden von etwa 35.000 Euro.

Brand in Hefigkofen: Landwirt reagiert schnell

Der 40-jährige Fahrer handelte schnell. Er koppelte die brennende Rundballenpresse wieder an den Traktor an und fuhr sie auf eine Weide. So verhinderte er Schlimmeres. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand schließlich.

Polizei ermittelt zu brennender Rundballenpresse

Die Polizei Friedrichshafen schließt nicht aus, dass eine Selbstentzündung von Silage-Resten oder ein technischer Defekt an der Rundballenpresse zu dem Brand geführt haben könnten. Hinweise auf eine vorsätzliche Tat ergaben sich nicht.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.