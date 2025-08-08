Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Wohnmobile und Carport in Flammen - sechsstelliger Schaden

Wohnhaus in Gefahr

Wohnmobile und Carport in Flammen - sechsstelliger Schaden

In Oberbayern brennen mehrere Wohnmobile und ein Carport. Die Feuerwehr kann ein Übergreifen auf ein Wohnhaus verhindern - dennoch ist der Schaden hoch.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf ein Wohnhaus. (Symbolbild)
    Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf ein Wohnhaus. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Bei einem Brand dreier Wohnmobile und eines Carports in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) ist ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich entstanden. Zwei der Wohnmobile seien vollständig ausgebrannt, sagte eine Polizeisprecherin. Zudem sei auch ein Auto beschädigt worden. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus verhindern können.

    Polizei ermittelt zur Brandursache

    Verletzt wurde durch das Feuer am Donnerstagabend laut Polizei niemand. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an und die Polizei sucht nach Zeugen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden