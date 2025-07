Diebstahl in Ulm: Unbekannter entreißt blinden Mann die Tasche

Ein noch unbekannter Mann hat in der Nacht zum Sonntag einen blinden Mann in Ulm bestohlen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat kurz vor 1 Uhr auf dem Schillersteg.

Unbekannter beklaut mutmaßlich blinden Mann in Ulm

Das mutmaßlich sehbehinderte Opfer sei mit einem Blindenstock vom Bahnhofsvorplatz kommend in Richtung der Schillerstraße gelaufen. Ein noch unbekannter Mann habe diesem dann plötzlich eine schwarze Umhängetasche entrissen und war dann mit zwei Begleitern in Richtung des Bahnhofs geflohen. Das Opfer habe noch versucht, sich zu wehren, so die Polizei weiter.

Diebstahl in Ulm: Jugendlicher Zeuge meldet Vorfall der Polizei

Ein 17-jähriger Zeuge kümmerte sich nach der Tat um den bestohlenen Mann. Dieser lehnte die Hilfe jedoch ab und gab an, dass ihm die Tasche nicht wichtig sei. Der 17-Jährige begab sich dennoch zur Polizei und verständigte die Polizei.

Polizei sucht nach mutmaßlichem Opfer aus Ulm

Beamte der Bundespolizei konnten die leere Tasche gegen kurz nach 2 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz finden. Derzeit seien weder Täter noch Opfer der Polizei bekannt. Die Polizei in Ulm hat nun Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Das mutmaßliche Opfer des Zwischenfalls soll sich bei der Polizei melden.