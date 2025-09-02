Mann löst Polizeieinsatz in Ulmer Wohnhaus aus

Die Polizei hat die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Ulm in Sicherheit gebracht. Hintergrund des Einsatzes ist ein Mann, der sich mutmaßlich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet, wie die Beamten mitteilten.

Vorsichtsmaßnahmen: Polizei räumt Wohnhaus und sperrt Straße ab

Da nicht ausgeschlossen werden könne, ob der Mann Zugang zu einer Waffe habe, sei auch die Straße abgesperrt worden. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr. Die Feuerwehr sei vor Ort. Zusätzliche Spezialkräfte seien vorsichtshalber angefordert worden, sagte ein Polizeisprecher.