Unbekannter stiehlt Porträtbild von Kindergrab in Weingarten - Polizei ermittelt

Das Porträt eines gestorbenen Kindes ist von einem Friedhof in Weingarten (Kreis Ravensburg) gestohlen worden. Das Bild war mit Schrauben am Grabstein befestigt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Es soll ein Schaden von 1.500 Euro entstanden sein. Zum Diebstahl soll es den Angaben nach zwischen Sonntag und Mittwoch gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen und ermittelt wegen Störung der Totenruhe.

Kindergrab Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weingarten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis