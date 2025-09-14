Unbekannter schlägt Mann mit Bierkrug auf Straßenfest

Nach Angaben der Polizei kam es am Samstagabend zu einem Vorfall auf einem Straßenfest in Sigmaringendorf. Gegen 20.45 Uhr stieß ein unbekannter junger Mann einen 52-Jährigen gegen einen Zaun. Der Geschädigte stellte den Täter zur Rede, woraufhin es zu einer Beleidigung kam. Anschließend schlug der Unbekannte dem Mann zweimal mit einem Bierkrug ins Gesicht und verursachte eine blutende Wunde an dessen linker Wange.

Tatort: Sigmaringendorf

Der Tatverdächtige flüchtete nach der Tat in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, um den Täter zu identifizieren. Der Zustand des Geschädigten erforderte medizinische Hilfe vor Ort. Weitere Personen wurden bei dem Zwischenfall nicht verletzt.

Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung laufen. Hinweise auf die Identität des Täters sind bislang nicht bekannt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sind aufgefordert, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Jeder Hinweis ist von Bedeutung, um den Fall aufzuklären.

