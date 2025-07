Unbekannter Täter überfällt Tankstelle in Holzkirchen mit Messer

Ein Überfall auf eine Tankstelle in Holzkirchen hat sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, den 31. Juli 2025, ereignet. Nach Angaben der Polizei betrat ein maskierter und bewaffneter Mann die Tankstelle. Er bedrohte einen Angestellten mit einem Messer und erbeutete Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Täter floh anschließend zu Fuß in Richtung Ortskern Holzkirchen.

Überfall auf Tankstelle in Holzkirchen

Ein Großaufgebot der Polizei suchte sofort nach dem Flüchtigen. Mehrere Streifenwagen waren an der Fahndung beteiligt. Die Suche blieb bisher erfolglos. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Etwa 180 cm groß.

Sprach Hochdeutsch.

Trug eine schwarze Jacke.

Hatte eine blaue Jeans an.

Hatte eine schwarze Sturmhaube auf dem Kopf.

Trug schwarze Sneaker mit weißer Sohle.

Noch am Abend übernahm der Kriminaldauerdienst Rosenheim die Ermittlungen. Das Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizei Miesbach leitet nun den Fall. Die Staatsanwaltschaft München II führt die Sachleitung.

Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Die Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die in der Tatnacht gegen 1.15 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich melden. Auch Hinweise zur Identität des Täters oder Beobachtungen im Vorfeld sind für die Polizei von Interesse. Zeugen können sich an die Kriminalpolizeistation Miesbach unter der Telefonnummer 08025/299-0 wenden.

Quelle: Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.