Betrunkener Traktorfahrer liefert sich in Aitrach Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein 47-jähriger Traktorfahrer war am Mittwoch in Aitrach vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet. Aus gutem Grund, wie sich später herausstellte.

Traktorfahrer ignoriert Polizei und beschädigt Streifenwagen

Eine Polizeistreife wollte den Traktor am Mittwoch gegen 17 Uhr in Aitrach kontrollieren. Der Fahrer soll laut Polizeiangaben jedoch Blaulicht, Martinshorn und Lautsprecher ignoriert haben und auf der L 260 in Richtung Mooshausen weitergefahren sein.

Den Polizisten gelang es schließlich, den Traktor zu überholen und sich vor das Fahrzeug zu setzen. Doch auch das hielt den Traktorfahrer nicht auf. Stattdessen fuhr er kurzerhand in eine Wiese, um den Streifenwagen zu überholen. Beim Wiedereinscheren streifte er den Außenspiegel des Dienstwagens. Der Polizei zufolge entstand dabei jedoch kein Schaden am Dienstfahrzeug.

Verfolgungsjagd endet nach sechs Kilometern

In der Straße "Am Wehr" hielt der Traktorfahrer nach fast sechs Kilometern an. Als der 47-Jährige sich allerdings weigerte, das Führerhaus zu verlassen, mussten die Einsatzkräfte Pfefferspray einsetzen. Danach nahmen sie den Mann vorläufig fest. Bei der Festnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch an dem Mann, was eine Blutentnahme in einer Klinik nach sich zog.

Traktorfahrer besitzt keinen Führerschein

Es stellte sich laut Polizei auch heraus, dass der Mann derzeit keinen Führerschein besitzt. Die Polizei ermittelt daher unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den 47-Jährigen. Gegenstand der Ermittlungen ist derzeit auch, ob bei der Flucht vor der Polizei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden.

Polizei sucht Zeugen und unbekannten Autofahrer

Die Polizei sucht in dem Zusammenhang insbesondere den Fahrer eines blauen Mercedes Vito mit Firmenaufschrift. Außerdem werden weitere Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 07563/9099-0 bei den Ermittlern der Verkehrspolizei Kißlegg zu melden.

