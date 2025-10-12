Logo all-in.de
Betrunkener steht vor falscher Tür - als der Schlüssel nicht passt schimpft er und bricht sie auf

Einbruch

Ein 37-Jähriger bricht in Biberach die falsche Wohnungstür auf. Die Polizei bringt den stark Betrunkenen in seine richtige Wohnung.
Von Redaktion all-in.de
    Die Polizisten begleiten den Betrunkenen am Samstag, 11. Oktober, in seine eigene Wohnung in Neufra, Landkreis Biberach.
    Die Polizisten begleiten den Betrunkenen am Samstag, 11. Oktober, in seine eigene Wohnung in Neufra, Landkreis Biberach. Foto: dpa, Lino Mirgeler (Symbolbild)

    Ein 37-Jähriger Mann schaut am Samstag, 11. Oktober, so tief ins Glas, dass er seine eigene Wohnungstür nicht mehr erkennt, wie die Polizei Ravensburg mitteilt. Der stark alkoholisierte Mann beschwerte sich in der Rädlesbergstraße in Neufra, dass der Schlüssel zu seiner Wohnung nicht passe. Da war guter Rat teuer: Der Mann brach die Wohnungstür nachts um halb zwölf auf.

    Polizei begleitet Einbrecher in die richtige Wohnung

    Der Bewohner aus dem Dorf in Riedlingen wachte durch das Geräusch auf. Der betrunkene Einbrecher legte sich auf das Sofa im Wohnzimmer. Zusammen mit einer Nachbarin verständigte der verblüffte Bewohner aus dem Landkreis Biberach die Polizei. Die Beamten begleiteten den Mann in seine richtige Wohnung. An der aufgebrochenen Tür entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

