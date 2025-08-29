Betrunken und am Handy: Polizei stoppt Radfahrer in Bad Saulgau

Am Donnerstagabend haben Polizeibeamte gegen 18.30 Uhr einen betrunkenen Radfahrer in der Schillerstraße gestoppt. Nach Angaben der Polizei fiel der 28-Jährige auf, weil er während der Fahrt sein Handy benutzte. Die Beamten stellten bei der Kontrolle dann deutlichen Alkoholgeruch fest.

Nach Kontrolle bei Bad Saulgau: Radfahrer muss zu Fuß nach Hause

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 1,7 Promille. Der 28-jährige Radfahrer musste sein Fahrrad an Ort und Stelle stehen lassen. Anschließend wurde er zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht.

Der 28-Jährige muss wegen Trunkenheit im Straßenverkehr mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen. Zudem kommt auf ihn ein Verwarnungsgeld wegen der Handynutzung während des Fahrradfahrens zu.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.