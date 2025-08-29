Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Betrunkener Radfahrer mit Handy in Bad Saulgau gestoppt

Polizeibericht aus Bad Saulgau

Betrunken und am Handy: Polizei stoppt Radfahrer in Bad Saulgau

Alkoholisiert und abgelenkt: Radfahrer unter Alkoholeinfluss in Bad Saulgau kontrolliert. Atemalkoholtest zeigt 1,7 Promille.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    In Bad Saulgau hat die Polizei einen Radfahrer betrunken auf dem Sattel erwischt. Darüber hinaus war er während der Fahrt mit seinem Handy beschäftigt.
    In Bad Saulgau hat die Polizei einen Radfahrer betrunken auf dem Sattel erwischt. Darüber hinaus war er während der Fahrt mit seinem Handy beschäftigt. Foto: Matthias Böckel auf Pixabay (Symbolbild)

    Am Donnerstagabend haben Polizeibeamte gegen 18.30 Uhr einen betrunkenen Radfahrer in der Schillerstraße gestoppt. Nach Angaben der Polizei fiel der 28-Jährige auf, weil er während der Fahrt sein Handy benutzte. Die Beamten stellten bei der Kontrolle dann deutlichen Alkoholgeruch fest.

    Nach Kontrolle bei Bad Saulgau: Radfahrer muss zu Fuß nach Hause

    Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 1,7 Promille. Der 28-jährige Radfahrer musste sein Fahrrad an Ort und Stelle stehen lassen. Anschließend wurde er zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht.

    Der 28-Jährige muss wegen Trunkenheit im Straßenverkehr mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen. Zudem kommt auf ihn ein Verwarnungsgeld wegen der Handynutzung während des Fahrradfahrens zu.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden