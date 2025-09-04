Immer wieder ins Heck gekracht: Betrunkener Lkw-Fahrer demoliert in Ravensburg Mercedes

Am Dienstagvormittag hat ein betrunkener Lkw-Fahrer in Ravensburg einen geparkten Mercedes demoliert. Der 53-Jährige wollte um 9.30 Uhr vom Fahrbahnrand anfahren, prallte jedoch gegen das geparkte Auto.

Lkw schiebt Mercedes gegen Baum

Laut Polizeiangaben schob der Lkw-Fahrer das Auto mehrere Meter vor sich her, bis es frontal gegen einen Baum stieß. Der Fahrer setzte anschließend seinen Lkw immer wieder vor und zurück und krachte dabei immer wieder in das Heck des Mercedes.

45.000 Euro Schaden nach Unfall in Ravensburg

Der Mercedes wurde der Polizeimeldung zufolge derart zwischen Baum und Lkw eingeklemmt, dass er sich mehrfach um die eigene Achse drehte. Der entstandene Sachschaden am Mercedes beträgt rund 40.000 Euro, während der Schaden am Lkw auf etwa 5.000 Euro geschätzt wird.

Lkw-Fahrer hatte über 2 Promille im Blut

Ein Alkoholtest ergab, dass der Lkw-Fahrer mit knapp 2,7 Promille am Steuer saß. Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Polizeibeamte beschlagnahmten den Führerschein des 53-Jährigen und zeigten ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs an. Der beschädigte Mercedes musste abgeschleppt werden. Der Lkw konnte nach kleineren Reparaturen vom Unfallort weggefahren werden.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.