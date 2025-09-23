Betrunkener BMW-Fahrer rammt Baum vor Owingen: Führerschein weg

Ein betrunkener Fahrer (26) fuhr kurz vor Owingen im Bodenseekreis gegen einen Baum. Laut Polizei verlor der junge Mann am Samstag, 20.09.2025, kurz vor Mitternacht die Kontrolle über sein Lenkrad.

Der BMW mit dem 26-Jährigen und seinen drei Mitfahrenden geriet außer Kontrolle und kam von der Fahrbahn der K7788 ab. Der Fahrer und die drei weiteren Insassen im Alter von 21, 22 und 26 wurden leicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt.

Da die Polizei einen Promillegehalt von 1,7 im Blut des Fahrers feststellte, wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Am BMW entstand ein Totalschaden im Wert von 20.000 Euro. In Friedrichshafen erwischte die Polizei vor kurzem einen betrunkenen LKW-Fahrer am Steuer, der seit 12 Jahren keine Fahrerlaubnis hat.