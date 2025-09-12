Logo all-in.de
Betrunkener 16-Jähriger flüchtet auf E-Scooter vor der Polizei

Kontrolle in Ravensburg

Jugendlicher flieht vor Polizei im Stadtgebiet Ravensburg. Mit knapp einem Promille auf E-Scooter unterwegs. Nun drohen ihm rechtliche Konsequenzen.
    In Ravensburg ist ein Jugendlicher betrunken auf einem E-Scooter vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Auf ihn kommt nun Ärger zu.
    In Ravensburg ist ein 16-Jährige auf einem Scooter vor der Polizei geflüchtet. Der Jugendliche hatte einen guten Grund zum Fliehen.

    Jugendlicher rast auf Flucht vor Polizei über rote Ampel

    Am frühen Freitagmorgen stoppte die Polizei einen 16-jährigen E-Scooter-Fahrer, der in Ravensburg unterwegs war. Nach Angaben der Polizei soll der Jugendliche mehrere Anhaltesignale der Beamten ignoriert und seine Fahrt fortgesetzt haben. Er überfuhr dabei eine rote Ampel und fuhr entgegen einer Einbahnstraße, um dem Streifenwagen zu entkommen.

    Betrunken auf E-Scooter unterwegs

    Letztlich gelang es den Beamten, den Jugendlichen zu stoppen. Der Teenager zeigte sich uneinsichtig und provozierte die Einsatzkräfte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Aufgrund des Ergebnisses begleiteten die Polizisten den jungen Mann auf das Polizeirevier. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Auf den 16-Jährigen kommen nun entsprechende Anzeigen zu, die unter anderem ein empfindliches Bußgeld nach sich ziehen werden.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

