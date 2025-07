Betrunkene Autofahrerin fährt in Baustelle und beleidigt Polizei

Am Freitagabend fuhr eine betrunkene Autofahrerin in eine Baustelle in der Gorheimer Straße. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungen ein.

Ein Passant meldete gegen 19.00 Uhr, dass eine 43-jährige Fahrerin eines Toyotas eine Baustelleabsperrung umgefahren habe. Die Frau soll stark betrunken gewesen sein und wurde von dem Passanten am Weiterfahren gehindert. Vor Ort bestätigten die Polizisten den Verdacht erheblich hohen Alkoholkonsums. An der Baustellenabsperrung entstand kein Schaden, sie wurde unbeschadet wieder aufgestellt.

Sigmaringen: Frau beleidigt Polizisten in Gorheimer Straße

Die Fahrerin musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihr ukrainischer Führerschein wurde eingezogen. Zudem darf sie vorerst keine führerscheinpflichtigen Fahrzeuge mehr führen. Die Ermittler behielten außerdem ihren Autoschlüssel, um weitere Fahrten zu verhindern. Während der Maßnahmen beleidigte sie die Beamten mehrfach.

Gegen die Frau wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, darunter wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Beleidigung.

