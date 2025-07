Betrunkene Fahrerin kippt mit in Langenargen mit Ape um

Am Samstagabend ist eine 47-jährige Frau in Langenargen mit ihrem Kleintransporter, einer APE, in der Rosenstraße umgekippt. Wie sich später herausstellte war die Frau nicht nüchtern am Steuer.

Fahrfehler führt zu Unfall in Langenargen

Nach Angaben der Polizei setzte die Frau bei einem zu starken Lenkeinschlag das Fahrzeug in eine Spurrinne, was zum Unfall führte. Glücklicherweise blieb die Fahrerin unverletzt.

Unfall hat für Fahrerin Folgen

Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug beträgt etwa 1000 Euro. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei der Fahrerin. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von über drei Promille. Die Frau musste daraufhin ihren Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Darüber hinaus zeigte die Polizei wegen Straßenverkehrsgefährdung an.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.