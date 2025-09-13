3,5 Promille! Frau fährt völlig betrunken durch Wangen im Allgäu

Nach einer Alkoholfahrt durch Wangen im Allgäu muss eine 55 Jahre alte Autofahrerin laut Polizei mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen. Die 55-Jährige war am Mittwoch gegen 17 Uhr deutlich betrunken im Stadtgebiet unterwegs, meldet die Polizei.

Autofahrerin hat in Wangen im Allgäu rund 3,5 Promille intus

Ein Zeuge war auf die auffällige Fahrweise der Frau aufmerksam geworden. Er verständigte die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 3,5 Promille, weshalb die 55-Jährige anschließend eine Blutprobe in einer Klinik sowie ihren Führerschein abgeben musste. Die Frau wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.