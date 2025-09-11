Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Betrunken in Wangen in Allgäu Auto gefahren: 3,5 Promille und Führerschein weg!

Betrunkene Autofahrerin

3,5 Promille! Frau fährt völlig betrunken durch Wangen im Allgäu

Die Polizei hat am Mittwoch in Wangen eine betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Die Frau hatte etwa 3,5 Promille intus.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    Alkohol am Steuer: Eine Frau ist in Wangen betrunken Auto gefahren. (Symbolbild)
    Alkohol am Steuer: Eine Frau ist in Wangen betrunken Auto gefahren. (Symbolbild) Foto: Khusen Rustamov auf Pixabay

    Nach einer Alkoholfahrt durch Wangen im Allgäu muss eine 55 Jahre alte Autofahrerin laut Polizei mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen. Die 55-Jährige war am Mittwoch gegen 17 Uhr deutlich betrunken im Stadtgebiet unterwegs, meldet die Polizei.

    Autofahrerin hat in Wangen im Allgäu rund 3,5 Promille intus

    Ein Zeuge war auf die auffällige Fahrweise der Frau aufmerksam geworden. Er verständigte die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 3,5 Promille, weshalb die 55-Jährige anschließend eine Blutprobe in einer Klinik sowie ihren Führerschein abgeben musste. Die Frau wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden