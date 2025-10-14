Zwei Unfälle auf der A5: Fleischlaster und Alkohol-Lkw verlieren 16 Tonnen Fleisch und Sekt und Schnaps

Auf der A5 in Hessen ist es am Dienstagmorgen zu zwei folgenschweren Verkehrsunfällen gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, stießen zwei Lkw gegen 1.15 Uhr zwischen dem Hattenbacher Dreieck und der Anschlussstelle Alsfeld-Ost zusammen. Demnach hatte sich ein auf dem Seitenstreifen abgestelltes Pannenfahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache in Bewegung gesetzt.

Auffahrunfall mit Pannenfahrzeug

Der Fahrer eines weiteren Lkw bemerkte dies zu spät und kollidierte mit dem rückwärts rollenden Fahrzeug. Durch den Aufprall riss an dem auffahrenden Gespann die Plane auf und die Ladung aus Lebensmitteln, Sekt und Spirituosen verteilte sich über beide Fahrbahnen.

Zwischenzeitlich war die Autobahn voll gesperrt. Die Fahrbahn in Richtung Süden konnte laut Polizei am frühen Morgen wieder freigegeben werden, in Richtung Norden dauern die Bergungs- und Reinigungsarbeiten an. Gegen 8.10 Uhr wurde der Standstreifen freigegeben. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 300.000 Euro.

A5 bleibt in Richtung Norden gesperrt

Gegen 2.15 Uhr, also rund eine Stunde nach dem Crash, kam es etwa 130 Kilometer nördlich zum zweiten Unfall: Ein Lkw-Fahrer verlor zwischen Friedberg und Bad Homburg die Kontrolle über seinen Sattelzug. Dieser war mit 16 Tonnen Fleisch beladen, die sich über die beiden rechten Fahrspuren verteilten. Die Autobahn war in Richtung Frankfurt für mehrere Stunden nur einspurig befahrbar, was für Stau im Berufsverkehr sorgte. Die Aufräumarbeiten dauerten noch am Vormittag an. Die Schadenshöhe ist laut Polizei noch unklar.

Glücklicherweise blieben alle drei Fahrer unverletzt.