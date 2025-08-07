Schweiz: Suchtrupp findet Leiche am Hohlaubgletscher

Einsatzkräfte haben bei einem Suchflug mit einem Helikopter am Sonntag eine Leiche in der Region des Hohlaubgletschers bei Saas-Grund im Kanton Wallis entdeckt.

Saas-Grund: Bergtoter auf 3500 Metern Höhe entdeckt

Kurz vor Mittag hätten die Einsatzkräfte, die sich an Bord eines Hubschraubers, der Air Zermatt befanden, die leblose Person entdeckt und die Einsatzzentrale der Kantonspolizei informiert. Die Leiche lag auf einer Höhe von rund 3500 Metern und wurde im Anschluss geborgen.

Um wen es sich bei der gefundenen Person handelt, gab die Kantonspolizei bislang nicht bekannt. Die formelle Identifikation sei derzeit noch im Gange.

Das ist der Hohlaubgletscher in der Schweiz

Der Hohlaubgletscher liegt nordöstlich des Allalinhorns in den Walliser Alpen. Das Ende des Gletschers befindet sich mittlerweile in steilem Gelände. Im Jahr 1973 erstreckte sich der Hohlaubgletscher noch über eine Länge von etwa 3,7 Kilometer auf einer Höhe zwischen 2680 Metern und 3860 Metern. Der Gletscher speist den Hohlaubbach und fließt anschließend in die Saaser Vispa und letztlich in die Rhone.

2017 wurde am Hohlaubgletscher bereits ein vermisster Bergsteiger gefunden. Foto: picture alliance / KANTONSPOLIZEI WALLIS/KEYSTONE/dpa

Schon 2017 Leichenfund am Hohlaubgletscher

Bereits 2017 wurde laut der Deutschen Presseagentur eine Leiche am Hohlaubgletscher gefunden. Bei dem Mann handelte es sich um einen Deutschen, der rund 30 Jahre zuvor als vermisst gemeldet worden war.