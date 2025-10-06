Logo all-in.de
Wanderer nach Nacht in den Berchtesgadener Alpen gerettet

Ein Wanderer verirrt sich im Gebirge und muss bei Schnee und Kälte die Nacht draußen verbringen. Wie die Bergwacht ihn trotz schwieriger Bedingungen rettete.
Von dpa
    Der 40-Jährige verbrachte die Nacht bei Kälte und Schnee alleine auf dem Berg. (Symbolbild) Foto: Matthias Bein/dpa

    Die Bergwacht hat einen Wanderer gerettet, der sich verirrt hatte und die Nacht in den Bergen verbringen musste. Der 40-Jährige kam nach der Rettung am Reinersberg in den Berchtesgadener Alpen in ein Klinikum, teilte die Polizei mit. Wegen der nasskalten Witterung inklusive Schneefall gestaltete sich die Rettung schwierig.

    Unterkühlt auf Reinersberg: Schwester von Wanderer schlägt Alarm

    Die Schwester des 40-Jährigen aus Berlin meldete am Sonntagmorgen, das sich ihr Bruder stark unterkühlt auf dem Reinersberg befinde. Der alarmierte Rettungshubschrauber konnte sich nicht der Stelle nähern, an der der Mann vermutet wurde. Ein Rettungstrupp machte sich deswegen zu Fuß auf den Weg. Schließlich konnten die Einsatzkräfte das Handy des Mannes präzise orten.

    Ein Fußtrupp erreichte schließlich den 40-Jährigen und versorgte ihn. In einer Wetterpause konnte auch der Helikopter an dem Wanderer heranfliegen und ihn ins Tal bringen.

