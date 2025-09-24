Schüler greift Lehrerin im Elsass mit Messer an

Im Elsass ist eine Lehrerin von einem Schüler mit einem Messer angegriffen worden. Die Pädagogin kam ins Krankenhaus. Zu ihrem Gesundheitszustand konnte ein Sprecher der Gendarmerie zunächst keine Auskunft geben. Die Schule in Benfeld, das nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze (Baden-Württemberg) entfernt ist, wurde dem Sprecher zufolge geräumt. Nach dem Schüler wird gesucht.

Lehrerin von Messer wohl im Gesicht verletzt

Wie alt der Schüler ist und wie genau es zu dem Angriff am Morgen kam, war zunächst unklar. Die Lokalzeitung «Dernières Nouvelles d‘Alsace» berichtete, dass die Lehrerin im Gesicht verletzt worden sei. In Lebensgefahr schwebe sie nicht. Es handle sich bei ihr um eine 65 Jahre alte Musiklehrerin.