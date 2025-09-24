Logo all-in.de
Benfeld im Elsass: Schüler greift Lehrerin mit Messer an - Suche nach Täter läuft

Messerangriff in Schule

Schüler greift Lehrerin im Elsass mit Messer an

Am Mittwochmorgen greift ein Schüler eine Lehrerin an. Die Frau muss ins Krankenhaus, nach dem Schüler wird gesucht. Der Fall passiert nahhe der deutschen Grenze.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    In  Benfeld im Elsass hat ein Schüler einen Lehrerin mit einem Messer attackiert
    In  Benfeld im Elsass hat ein Schüler einen Lehrerin mit einem Messer attackiert Foto: IMAGO / onemorepicture

    Im Elsass ist eine Lehrerin von einem Schüler mit einem Messer angegriffen worden. Die Pädagogin kam ins Krankenhaus. Zu ihrem Gesundheitszustand konnte ein Sprecher der Gendarmerie zunächst keine Auskunft geben. Die Schule in Benfeld, das nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze (Baden-Württemberg) entfernt ist, wurde dem Sprecher zufolge geräumt. Nach dem Schüler wird gesucht.

    Lehrerin von Messer wohl im Gesicht verletzt

    Wie alt der Schüler ist und wie genau es zu dem Angriff am Morgen kam, war zunächst unklar. Die Lokalzeitung «Dernières Nouvelles d‘Alsace» berichtete, dass die Lehrerin im Gesicht verletzt worden sei. In Lebensgefahr schwebe sie nicht. Es handle sich bei ihr um eine 65 Jahre alte Musiklehrerin.

